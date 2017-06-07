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Песков поставил на место перебившую его журналистку CNN

Опубликовано 07.06.17 18:17 Песков поставил на место перебившую его журналистку CNN

Журналистка американского телеканала CNN перебила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда тот пытался ответить на ее вопрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил над журналисткой CNN, перебившей его во время конференц-call, сообщает «Лента.ру».

Репортер присоединилась к брифингу уже после того, как официальный представитель Кремля прокомментировал сообщение CNN о наличии «русского следа» в кибератаке на катарское новостное агентство. Она задала свой вопрос, на который Песков начал отвечать, однако журналистка продолжила долго формулировать свою мысль и в итоге прервала пресс-секретаря.

«Джил, это ужшкммт мой конференц-call, а не ваш», — пошутил Песков. Фамилию журналистки он не уточнил.

По поводу обвинений CNN Песков пояснил, что журналисты телеканала «раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях какой-то разведки, абсолютно не привязанные к реальности, к земле потоки информации».

«Это очередная ложь, которая публикуется» — сказал Песков, комментируя сообщение телеканала о наличии «русского следа» в кибератаке на агентство новостей в Катаре.
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