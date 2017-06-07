Алексей Кудрин предложил уволить треть чиновников в России

В Кремле уже оценили предложение Кудрина уволить 30% госслужащих.

В администрации президента вчера началось обсуждение проекта Центра стратегических разработок (ЦСР) по реформе госуправления. Команда Алексея Кудрина предлагает в 2018-2024 годах сократить госаппарат и затраты на него примерно на 30% от нынешнего, сформировать цифровую экосистему данных для госуправления, а в правительстве — "стратегический блок" под управлением вице-премьера как постоянный механизм проектной деятельности государства.

Саму госслужбу ЦСР предлагает сделать смешанной, выделив в ней срочные контракты ужшкммт и "карьерный" трек, а также централизовав управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. Стоимость госуправления, согласно расчетам ЦСР, должна снизиться с нынешних 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб., пишет "Коммерсантъ".

За подчеркнутой нереволюционностью проекта, одной из целей которой заявлено создание новой управленческой культуры госслужбы, обнаруживаются планы довольно существенных изменений практик работы федеральной исполнительной власти.

Технические цели программы до 2024 года — повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%, снижение доли расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%, участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и проектов) — до 20%. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться — с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, т. е. примерно на 30%.

Кремль воспринимает предложение Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным, о сокращении числа чиновников на треть как авторитетную экспертную точку зрения. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Он (Кудрин) эксперт, он очень авторитетный эксперт. И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся", - сказал Песков.