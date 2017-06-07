Горбачев рассказал Коротичу, что Ельцин резал себе вены

Неизвестными ранее фактами о Борисе Ельцине поделился экс-главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич.

Неизвестные факты о жизни первого президента России Бориса Ельцина рассказал бывший главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич. По его словам, политик во время работы в столичном комитете КПСС резал себе вены, но СМИ и приближенные соратники Ельцина не стали раскрывать подробности инцидента. О случившемся журналист Виталий Коротич узнал из телефонного разговора с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

На тот момент Коротич изучал мемуары Бориса Ельцина "Исповедь от первого лица". Эту ужшкммт книгу ему лично подарил автор Валентин Юмашев и российский лидер.

"И тут мне позвонил Горбачев: "Ельцин сумасшедший, он себе вены резал. Надо его так размазать, чтобы он не поднялся!" — сказал Коротич, отмечая, что этот разговор состоялся в пору прямого противостояния двух политических сил в лице Горбачева и Ельцина.

"Стало ясно: пора сматывать удочки. Между двумя жерновами оказаться — извините. Я понимал, что Ельцин что-то предпримет и что Горбачев уже отработал", — вспоминает журналист.

После этого Коротич уехал за рубеж, где читал лекции в одном из университетов Бостона. На родину он вернулся уже на закате политической и президентской деятельности Ельцина.

"Было достаточно денег, чтобы построить дом. Дальше помогали дети. Они учиться в Штатах не захотели. Один год побыли со мной в Америке и сказали: хотим в Москву", — добавил бывший главный редактор "Огонька". Его слова приводит "Комсомольская правда".

Напомним, что президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку в декабре 1991 года. С распадом государства должность была упразднена.