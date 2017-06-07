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Прямая линия с Путиным 2017: когда будет, как задать вопрос президенту Путину

Опубликовано 07.06.17 15:49 Прямая линия с Путиным 2017: когда будет, как задать вопрос президенту Путину

Прямая линия с Путиным 2017: когда будет, как задать вопрос, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Прямая линия с президентом 2017: Песков прокомментировал вопросы Путину

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, запланированных вопросов во время прямой линии с президентом нет, поскольку это "творческий процесс". В этой связи неизвестно, задаст ли свой вопрос глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская о реновации.

"Нет, абсолютно не может быть точно известно. Прямая линия — это достаточно такой творческий процесс и зависит, скажем так, от ужшкммт того, о чем именно заводится речь, какие вопросы поступают, никаких заранее спланированных выступлений или вопросов нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли наверняка, что Хованской дадут слово во время прямой линии. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Хованская заявила, что собирается спросить Владимира Путина о распространении программы о реновации на всю Россию, так как такое решение должно носить политический характер.

Когда будет прямая линия с Путиным 2017?

Традиционная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" состоится 15 июня. В ее рамках глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.

Как задать вопрос президенту Путину на прямую линию 2017?

Задать вопрос президенту Путину на прямую линию 2017 можно на официальном сайте мероприятия – Moskva-Putiny.ru. С помощью ресурса можно отправить вопрос в письменной форме либо в форме видеообращения.

По номеру 8-800-200-40-40 обращения принимаются круглосуточно. Также можно послать свое сообщение с вопросом на номер 0-40-40.

Официальные странички прямой линии с президентом 2017 функционируют в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Добавим, что смотреть прямую линию с Путиным 15 июня 2017 года можно на всех федеральных каналах: ВГТРК, Первый Канал, Россия-24, а также слушать программу можно на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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