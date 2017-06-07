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В NASA показали внедорожник для Марса (ВИДЕО)

Опубликовано 07.06.17 15:33 В NASA показали внедорожник для Марса (ВИДЕО)

Космический центр Кеннеди представил футуристический концепт марсохода.

В рамках программы Summer of Mars Космический центр Кеннеди NASAпродемонстрировал футуристическое транспортное средство, названное создателями Mars Rover. Многоцелевой внедорожник спроектирован для использования на поверхности Марса, но вряд ли когда-либо туда отправится, передают "АвтоВести".

К работе над внедорожником американские специалисты по исследованию космоса привлекли неожиданных партнеров – компанию Parker Brothers Concepts, которая занимается разработкой экстравагантных прототипов для фантастических кинофильмов. Однако, выглядит созданный киношниками Mars Rover вполне жизнеспособно.

Транспортное средство изготовлено из ужшкммт алюминия и композитных материалов и опирается на шесть необычных 50-дюймовых колес – утверждается, что их форма поможет "Роверу" бороться с марсианскими песками. В движение Mars Rover приводится электрической силовой установкой, которая позволяет ему разгоняться на ровной поверхности до 110 км/ч, но, по расчетам разработчиков, по поверхности Красной планеты он будет передвигаться в основном на скоростях до 25 км/ч. Подзаряжать батареи "Роверу" предстоит за счет энергии солнца.

Mars Rover при длине в 8,5 м его высота составляет 3,4 м, а ширина – 4 м. Благодаря этому в основном – головном – отделении внедорожника могут свободно разместиться четыре астронавта, а во втором – вспомогательном – остается место для исследовательской лаборатории. Более того, этот блок сделан съемным: его можно выгрузить на поверхность планеты и оставить заниматься ее изучением в автоматическом режиме. Основная же функция Mars Rover – служить мобильным разведчиком.

На данный момент он выполняет в основном просветительские функции, участвуя в передвижном фестивале Summer of Mars.
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