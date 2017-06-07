"У мамы был сердечный приступ": Кристина Орбакайте рассказала о состоянии здоровья Пугачевой

Дочь примадонны поделилась подробностями относительно состояния здоровья своей матери.

Известная российская певица Кристина Орбакайте рассказала подробности относительно состояния здоровья своей матери. По ее словам, недавно Алла Пугачева недавно перенесла сердечный приступ.

Как сообщает "Комсомольская правда", после слухов о госпитализации примадонны, ее дочь, Кристина Орбакайте, рассказала подробности ситуации. По ее словам, сначала мать пыталась скрыть от нее информацию о болезни.

"У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что Алекян Баграт Гегамович поставит маме еще один ужшкммт стент в НИИ имени Вишневского. Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)", - призналась Кристина Орбакайте.

В свою очередь, директор НИИ имени Вишневского Амиран Шотаевич, оперативного вмешательства, к счастью, удалось избежать.

"Алле Борисовне мы сделали только диагностику. Все обошлось. Алла Борисовна уже уехала в отпуск с семьей. Пугачева была у нас в институте всего несколько часов. Стентирование Алле Борисовне мы не делали. У нее там все в порядке. Скорее всего, какой-то спазм был", - уверен врач.

После коронарографии (диагностики ишемической болезни), Пугачева отправилась в Юрмалу на отдых вместе с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

Как писал ранее TopNews, 68-летняя звезда еще 26 мая обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце.