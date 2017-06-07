Россиянин нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов (ВИДЕО)

Валентин Дегтярев, уральский радиолюбитель и исследователь необычных явлений, сделал очередное сенсационное открытие.

Российский исследователь-энтузиаст, радиолюбитель и уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев утверждает, что обнаружил в Антарктиде вход в тайный бункер нацистов. Об этом он написал в своем блоге.

При помощи сервиса Google Earth он обнаружил на спутниковых фотографиях пещеру в области Земли Королевы Мод. По мнению исследователя, в действительности это вход в «последний форпост Гитлера».

"Еще в 30-е годы немцы активно исследовали Антарктиду. Для этого были изготовлены самые большие ужшкммт в мире субмарины, рассказывает радиолюбитель. — И именно они вывезли в Антарктиду огромное количество грузов. А так же 11 000 заключенных концлагерей", - написал ученый.

Вместе с тем исследователь отмечает, что не знает, что на самом деле находится внутри пещеры.

"Земля Королевы Мод. Большая горная вершина. В центре горы огромная пещера. Высота входа метров 60 ширина метров 20. Для Антарктиды абсолютно не характерное явление. Интерес к такой находке огромный. Внутрь континента ещё никто и никогда не попадал", - написал он.