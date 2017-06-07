Белорусский музыкант Дидюля попал в базу сайта "Миротворец"

Валерия Дидюля обвинили в "незаконной концертной деятельности" в Крыму.

В базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" попали сведения о белорусском композиторе и лидере группы "ДиДюЛя" Валерии Дидюле. Артист угодил туда из-за своих концертов в Крыму без согласования с Киевом.

Как указано на сайте "Миротворец", Дидюля попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную концертную деятельность" в Крыму.

Как писал TopNews, ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой, не поехавшей в итоге на ужшкммт конкурс. Кроме того, в "черном списке" ресурса значатся фамилии таких российских знаменитостей, как Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.