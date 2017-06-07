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В Instagram впервые появилось совместное ФОТО Водонаевой с новым бойфрендом

Опубликовано 07.06.17 13:39 В Instagram впервые появилось совместное ФОТО Водонаевой с новым бойфрендом

Бывшая участница "Дома 2" впервые вышла в свет вместе со своим возлюбленным Алексеем Косинусом. Снимки пары были опубликованы в Инстаграм.

Звезда "Дома 2" Алена Водонаева, похоже, перестала скрывать свои отношения с музыкантом Алексеем Косинусом: парочка пришла на светское мероприятие, ничуть не стесняясь своего  статуса.

 

Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz)

По словам журналистов, Водонаева и Косинус целый вечер держались за руки и целовались на глазах у публики. По мнению поклонников Водонаевой, влюбленные вместе выглядят очень гармонично.

 

Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz)

Водонаева и Косинус знакомы уже много лет знакомы, но стали встречаться лишь в этом апреле.

"Леша — моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!" - отмечала Алена.

 

Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz)

ФОТО: "Инстаграм" Алексея Косинуса

Добавим, что 34-летний Алексей Косинус музыкант. Он живет в Санкт-Петербурге, куда Водонаевой приходится приезжать на свидания.
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