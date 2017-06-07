В Instagram впервые появилось совместное ФОТО Водонаевой с новым бойфрендом
Опубликовано 07.06.17 13:39
Бывшая участница "Дома 2" впервые вышла в свет вместе со своим возлюбленным Алексеем Косинусом. Снимки пары были опубликованы в Инстаграм.
Звезда "Дома 2" Алена Водонаева, похоже, перестала скрывать свои отношения с музыкантом Алексеем Косинусом: парочка пришла на светское мероприятие, ничуть не стесняясь своего статуса.
По словам журналистов, Водонаева и Косинус целый вечер держались за руки и целовались на глазах у публики. По мнению поклонников Водонаевой, влюбленные вместе выглядят очень гармонично.
Водонаева и Косинус знакомы уже много лет знакомы, но стали встречаться лишь в этом апреле.
"Леша — моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!" - отмечала Алена.
ФОТО: "Инстаграм" Алексея Косинуса
Добавим, что 34-летний Алексей Косинус музыкант. Он живет в Санкт-Петербурге, куда Водонаевой приходится приезжать на свидания.