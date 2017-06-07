В Госдуму внесли законопроекте о смене гимна России на "Боже, Царя храни!"

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна РФ имперский "Боже, Царя храни!", пишет РИА Новости.
Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден указом императора Николая I от 1834 года и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года, напоминают инициаторы законопроекта.
Как отмечают авторы законопроекта, действующий государственный гимн "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного гимна, который, по их мнению, так и не ужшкммт стал символом, объединяющим большинство граждан России.
"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.
Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды.
К законопроекту приложены ноты к произведению и текст:
"Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу,
На славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный,
Боже, Царя, Царя храни!"