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В Госдуму внесли законопроекте о смене гимна России на "Боже, Царя храни!"

Опубликовано 07.06.17 13:28 В Госдуму внесли законопроекте о смене гимна России на "Боже, Царя храни!"

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о замене гимна на "Боже, царя храни!".

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна РФ имперский "Боже, Царя храни!", пишет РИА Новости.

Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден указом императора Николая I от 1834 года и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года, напоминают инициаторы законопроекта.

Как отмечают авторы законопроекта, действующий государственный гимн "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного гимна, который, по их мнению, так и не ужшкммт стал символом, объединяющим большинство граждан России.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

К законопроекту приложены ноты к произведению и текст: 

"Боже, Царя храни!

Сильный, Державный,

Царствуй на славу,

На славу нам!

Царствуй на страх врагам,

Царь Православный,

Боже, Царя, Царя храни!"
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