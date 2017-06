Теракт в Иране сегодня 07.06.2017: в Тегеране два террориста совершили самоподрыв, 7 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Двое боевиков подорвали себя в ходе теракта в Тегеране. Один взрыв прогремел в мавзолее имама Хомейни, другой - в парламенте.

Как сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ, всего в нападении на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни участвовали семь или восемь человек, вооруженных автоматами Калашникова. Один из преступников подорвал себя возле мавзолея, где другие злоумышленники открыли огонь по посетителям мечети.

Теракт ужшкммт в Иране сегодння 7 июня 2017. ВИДЕО

Кроме смертника в атаке на мавзолей участвовали еще три боевика. Один из них был убит в завязавшейся с полицейскими перестрелке. Другой при попытке захвата принял капсулу с цианистым калием. Была задержана участвовавшая в нападении женщина.

Еще один взрыв с участием террориста-смертника произошел в здании парламента. Там преступники убили несколько человек и забаррикадировались в одном из кабинетов, взяв четырех заложников.

По данным местных источников, нападение на парламент и мавзолей произошло около 9:00 мск. Ворвавшиеся в здание парламента преступники открыли огонь по охранникам из числа бойцов Стражей исламской революции и простым посетителям. Согласно предварительной информации погибли семь человек, около 10 получили ранения различной степени тяжести. При этом блокировавшим парламент правоохранителям удалось убить одного из боевиков.

