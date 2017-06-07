ВатутинНАШ: "беглый" украинский лайнер стал российским

Оказалось, что теплоход был куплен у украинского собственника.

По информации "Ассоциации туроператоров России", с 2018 года теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы по России, а до начала навигации лайнер должен пройти проверку речного регистра.

"Судно находится в прекрасном состоянии, поэтому уверен, что никаких проблем с его вводом в строй не будет", — сказал гендиректор круизной компании "Инфофлот" Александр Сахаров, не уточнив, по каким маршрутам будет ходить "Генерал Ватутин".

По информации АТОР, теплоход приобрела у украинского собственника зарегистрированная ужшкммт на Сейшельских островах компания Skypoint для своего дочернего предприятия в России.

Как писал ранее TopNews, 6 июня украинский теплоход "Генерал Ватутин" класса "река-море" вместо того, чтобы зайти в порт Одессы, начал двигаться через Керченский пролив в сторону России, взяв курс на Ростов-на-Дону. Позднее оказалось, что судно направляется к берегам России по решению нового собственника, и пассажиров на борту нет. При этом лайнер был исключен из украинского реестра судов, на нем был поднят флаг Белиза.