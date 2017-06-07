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Конспирологи назвали неожиданные причины аномально холодных весны и лета 201

Опубликовано 07.06.17 12:09 Конспирологи назвали неожиданные причины аномально холодных весны и лета 201

Исследователи сообщили неожиданную причину аномальных холодов.

Эксперты, изучающие причины аномально холодной весны и начала лета в северном полушарии Земли нашли неожиданную причину аномальных холодов. По мнению ряда специалистов, погоду на планете меняет китайский спутник ", который проводит на орбите квантовые эксперименты.

Исследователи утверждают, что их китайские коллеги отрабатывают с помощью спутника приемы квантовой связи и квантовой телепортации — в космических условиях ужшкммт проведение таких испытаний гораздо проще. По словам ученых, в ходе последних испытаний произошел выброс так называемых отрицательных аэроионов, способных повлиять на состав земной атмосферы.

"Со временем концентрация этих частиц придет в норму, однако сам факт квантового воздействия на погоду вызывает у нас серьезные опасения", —  утверждают специалисты.
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