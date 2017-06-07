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Футбольный фанат без оружия дал отпор трем террористам во время атаки в Лондоне (ФОТО)

Опубликовано 07.06.17 11:32 Футбольный фанат без оружия дал отпор трем террористам во время атаки в Лондоне (ФОТО)

Также западные СМИ опубликовали фотографии террористов, устроивших атаку в британской столице.

В Лондоне фанат английского футбольного клуба "Миллуол" Рой Лернер получил восемь ножевых ранений при сопротивлении вооруженным террористам, ворвавшимся в один из ресторанов британской столицы.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, вечером 3 июня, злоумышленники ворвались в ресторан Black and Blue, расположенный на рынке Боро. Чтобы отвлечь их внимание, Лернер бросился на преступников, предоставив другим посетителям время скрыться.

В результате самоотверженных действий, мужчина получил ранения ужшкммт головы, шеи, живота, рук. Также ему пробили легкое. Футбольный болельщик был госпитализирован в критическом состоянии, но вскоре пошел на поправку. Друзья подшутили над Лернером, подарив ему журнал с заголовком "Учись бегать".

"Когда они, крича, ворвались внутрь, я начал кричать на них в ответ. Я преградил им путь, пока остальные убегали через заднюю дверь. Получил столько ран, потому что один вышел против троих. Я просто пытался задержать их. Горжусь тем фактом, что спас других людей, и что террористов там же, около меня, и застрелили", — рассказал 47-летний Лернер.

Отметим, что в рамках расследования теракта в Лондоне правоохранители задержали 30-летнего мужчину. Утром 7 июня правоохранители провели обыски в районе Илфорд на востоке столицы Великобритании. Подозреваемый был взят под стражу в соответствии с антитеррористическим законодательством. Обыски продолжаются.

Также западные СМИ опубликовали фотографии предполагаемых лондонских терроистов.

По утверждению DailyMail, в 2004 году этого молодого человека по имени Саджил Шахид суд в Нью-Йорке признал "создателем учебного лагеря Аль-Каиды" в Пакистане в 2003 году,

В свою очередь, представленный на фото Хурам Батт был близким другом Саджилу Шахиду.

Как писал TopNews, поздно вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. Жертвами теракта стали семь человек, еще 48 получили ранения. Террористы были ликвидированы на месте.
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