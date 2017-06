В Иране неизвестные открыли стрельбу в парламенте страны и мавзолее Хомейни: есть жертвы

В Иране четверо неизвестных мужчин открыли стрельбу в здании Меджлиса — иранского парламента. Как сообщается в Twitter агентства ISNA, в результате восемь человек, в том числе один сотрудник службы охраны, получили ранения. Согласно предварительным данным, еще один охранник погиб.

#BREAKING: Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on