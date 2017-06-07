В Иране неизвестные открыли стрельбу в парламенте страны и мавзолее Хомейни: есть жертвы

В результате нападений есть погибшие и пострадавшие.

В Иране четверо неизвестных мужчин открыли стрельбу в здании Меджлиса — иранского парламента. Как сообщается в Twitter агентства ISNA, в результате восемь человек, в том числе один сотрудник службы охраны, получили ранения. Согласно предварительным данным, еще один охранник погиб.

#BREAKING: Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 июня 2017 г.

Прибывшие на место правоохранители заблокировали стрелявших в здании. По сведениям агентства Tasnim, нападавшие удерживают несколько человек в заложниках.

Отмечается, что один из атаковавших здание ужшкммт парламента задержан, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Представитель парламента Элиас Хазрати рассказал, что нападавшие прибыли в 10:30 по местному времени (9:00 мск) — за час до открытия заседания. Преступники были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47, а их автомобиль пока находится во дворе парламентского комплекса.

Кроме того, стало известно о начавшейся перестрелке внутри мавзолея основателя исламской республики аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни на кладбище Бешехте-Захра к югу от Тегерана. Согласно предварительным данным, вооруженный мужчина ранил несколько человек. Агентство Mehr сообщает о трех атаковавших, один из которых совершил самоподрыв, а двоих удалось задержать полиции. Жертвой случившегося стал один человек, пятеро пострадали.