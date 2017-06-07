СМИ: генпрокурор США предлагал Трампу отправить его в отставку

Журналисты узнали об обострении разногласий между Сеншсом и Трампом.

Американский генпрокурор Джефф Сешнс не так давно выражал готовность уйти в отставку в связи с напряженностью в отношениях с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на два близких к Белому дому источника, разногласия между Сеншсом и Трампом обострились после того, как в марте генеральный прокурор устранился от расследования дела о приписываемом РФ "вмешательстве" в выборы главы США. О своем решении он объявил вскоре после ужшкммт вступления в должность и на следующий день после того, как WP раскрыла, что он дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком во время выборов, а во время сенатских слушаний скрыл этот факт.

По утверждениям источников, Трамп уверен, что самоустранение Сешнса стало тем фактором, который поспособствовал назначению бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором по надзору за расследованием "российского дела".

Кроме того, Трамп разочарован тем, что инициированное им ужесточение иммигрантского законодательства натолкнулось на противодействие судебных властей. При этом газета не называет точную дату, когда Сешнс выразил готовность уйти с поста. При этом уточняется, что Трамп от предложения отказался, отмечает Lenta.ru.