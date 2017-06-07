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10 Ученые раскрыли правду о пользе и вреде черного и белого хлеба

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Ученые раскрыли правду о пользе и вреде черного и белого хлеба

Опубликовано 07.06.17 09:32 Ученые раскрыли правду о пользе и вреде черного и белого хлеба

Ученые провели исследование и рассказали, какой хлеб полезнее - черный или белый.

Группа ученых из Израиля опровергла утверждение о полезности черного хлеба и вредности белого. Материал об этом опубликован в журнале Cell Metabolism. Выдержки из него приводит ИА REGNUM.

По словам исследователей, наблюдаются существенные различия в реакции организма людей на употребление различных сортов хлеба. До настоящего времени диетическая ценность продуктов для всех считалась одинаковой. Ученые провели эксперимент, собрав группу ужшкммт добровольцев. Их целью было выяснить, действительно ли белый хлеб вреден для здоровья человека, а черный хлеб и хлеб на основе отрубей является полезным, как это утверждают многие диетологи.

Одна половина добровольцев согласилась в течение двух недель питаться черным хлебом, а другая — белым. Через месяц добровольцы менялись местами: те, кто ел белый хлеб, начинали есть черный, и наоборот. При этом во всех случаях четверть потребленных калорий приходилась на хлеб, а остальная часть — на обычные продукты.

В процессе эксперимента ученые наблюдали за состоянием их здоровья. Они фиксировали изменения в концентрации глюкозы, микроэлементов и белков в крови, а также отслеживали изменения в весе, давлении и других параметрах. Анализ результатов показал, что изменений в обмене веществ практически не происходило. При этом разной оказалась реакция на пшеничную и ржаную муку. Для некоторых добровольцев наиболее полезным оказался черный хлеб, а для других — белый.

Кроме того, употребление ни того ни другого хлеба не влияло на микрофлору. А это раньше называли положительным эффектом при употреблении черного хлеба. Ученые предполагают, что это может быть связано с различиями в работе микробов, которые отвечают за переработку крахмала, глюкозы и других углеводов.
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