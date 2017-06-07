Уфологи нашли на Луне огромный черный НЛО (ВИДЕО)

Уфологам удалось случайно заснять НЛО черного цвета, нависшим на небольшом расстоянии над спутником Земли.

Американские уфологи засекли загадочный черный НЛО на поверхности Луны. Таинственный объект был снят аппаратом Moon Live Stream в прошлом году, пишет ФАН.

Исследователи обратили внимание на огромную скорость объекта и хаотичную смену траектории полета. Пользователи Сети предполагают, что неопознанный объект мог искать удобное место для посадки, поэтому он старался держаться поближе к грунту и иногда менять высоту.

Уфологи уточняют, что зафиксированный ужшкммт на видео объект, скорее всего, изучал поверхность спутника Земли и, вероятно, искал удобное место для посадки.

Однако ученые утверждают, что предмет не является «кораблем пришельцев», что вряд ли придется по душе уфологам. Однако что же собой представляет этот объект, пока остается загадкой.