 
TOP 10

1 Reuters: миллиардеры нашли лазейку, чтобы не платить налоги в России

2 ВИДЕО нападения мужчины с молотком на полицейских возле Нотр-Дарм де Пари появилось в Сети

3 "Этого бы никто не пережил": Путин рассказал о последствиях войны США с Россией

4 Эксперты: на этой неделе определится курс евро до конца лета

5 Уфологи нашли на Луне огромный черный НЛО (ВИДЕО)

6 СМИ: генпрокурор США предлагал Трампу отправить его в отставку

7 Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

8 Pornhub обнародовал рейтинг самых популярных ошибок любителей порно

9 Путин: американская система ПВО не защищает США

10 Ученые раскрыли правду о пользе и вреде черного и белого хлеба

Новости наших партнеров

Уфологи нашли на Луне огромный черный НЛО (ВИДЕО)

Опубликовано 07.06.17 09:25 Уфологи нашли на Луне огромный черный НЛО (ВИДЕО)

Уфологам удалось случайно заснять НЛО черного цвета, нависшим на небольшом расстоянии над спутником Земли.

Американские уфологи засекли загадочный черный НЛО на поверхности Луны. Таинственный объект был снят аппаратом Moon Live Stream в прошлом году, пишет ФАН.

 Исследователи обратили внимание на огромную скорость объекта и хаотичную смену траектории полета. Пользователи Сети предполагают, что неопознанный объект мог искать удобное место для посадки, поэтому он старался держаться поближе к грунту и иногда менять высоту.

Уфологи уточняют, что зафиксированный ужшкммт на видео объект, скорее всего, изучал поверхность спутника Земли и, вероятно, искал удобное место для посадки. 

Однако ученые утверждают, что предмет не является «кораблем пришельцев», что вряд ли придется по душе уфологам. Однако что же собой представляет этот объект, пока остается загадкой.
Другие материалы по этой теме

В США сняли на ВИДЕО "заряжающихся" от грозы сразу три НЛО

За работой астронавтов NASA в открытом космосе наблюдали НЛО (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга