Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

Роспотребнадзор назвал регионы, в которых люди больше всего пьют алкоголь, хотя в целом россияне пить стали меньше.

Больше всего спиртных напитков в России пьют в Магаданской области, выяснил Роспотребнадзор. Показатель потребления в прошлом году там составил более 14 л чистого спирта на душу населения. В число самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми — в них показатель превысил 13 л. Московская область стала чемпионом по потреблению пива — на каждого жителя приходится более 90 л за год. Минимальные ужшкммт продажи водки и пива зафиксированы в Ингушетии и Чечне, пишут "Известия".

Из доклада Роспотребнадзора «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения» за прошлый год следует, что за последние пять лет продажи крепких алкогольных напитков в России снизились на 40%. По данным Росстата, в 2011 году продажи водки и ликероводочной продукции составили почти 1,51 млрд л, а в 2016 году было реализовано 930 млн л. При этом среднее по стране годовое потребление на душу населения в пересчете на этанол упало за эти пять лет с 10,9 до 6,6 л.

Однако есть регионы, где потребление алкоголя заметно превышает средний показатель. Например, в прошлом году в Магаданской области объем продаж алкоголя составил 14,1 л чистого спирта на душу населения, в Москве — 13,3 л, в Республике Коми и Сахалинской области — 13 л. Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков на душу населения зафиксирован в республиках Ингушетия и Чечня — 0,1 л, Кабардино-Балкарской Республике — 0,5 л, Республике Северная Осетия — Алания — 0,6 л.

В документе Роспотребнадзора подчеркивается, что наметилась устойчивая тенденция снижения продаж пива населению. В 2016 году продажи пива составили 53,3 л на человека в среднем по стране, а в 2011-м этот показатель составлял 70,8 л. Таким образом, снижение составило почти 25%. По данным Росстата, в прошлом году россияне купили 7,8 млрд л пива, а в 2011-м — 10 млрд л.

В 2016 году наибольшим потребление пива было в Московской области — 94,9 л на душу населения, в Республике Хакасия — 84,3 л, в Сахалинской области — 82,8 л. Минимальный объем продаж пива зарегистрирован в Ингушетии — 0,5 л, в Дагестане — 2,1 л и Чеченской Республике — 2,2 л.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на снижение продаж повлиял комплекс факторов — запретительные меры и проводимая государством акцизная политика. Наиболее существенное влияние оказали нормы закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...», которые начали действовать с конца 2012 года, — ограничение времени и мест продаж алкоголя.