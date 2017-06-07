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Reuters: миллиардеры нашли лазейку, чтобы не платить налоги в России

Опубликовано 07.06.17 09:16 Reuters: миллиардеры нашли лазейку, чтобы не платить налоги в России

Многие из самых состоятельных россиян становятся нерезидентами, чтобы избежать раскрытия оффшорных активов.

Миллиардеры не хотят платить налоги в России. К такому выводу пришло агентство Reuteurs. Как пишет журналист Полина Девитт, часть самых богатых россиян уже перестала быть налоговыми резидентами страны, чтобы не раскрывать свои офшорные активы, сообщает "РГ".

Многие миллиардеры сохранили инвестиции и активы в России, но ушли из налоговых резидентов и проводят в стране менее 183 дней в году. Таким образом крупный капитал ужшкммт стремится обойти законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Закон о деофшоризации обязывает налогоплательщиков раскрыть свои зарубежные активы и платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний.

"В результате целый сегмент российских крупных активов оказался сосредоточенным в руках бизнесменов по сути являющихся полуизгнанниками. Они делают деньги в России, но налоговыми резидентами не считаются, так как находятся в России менее 183 дней в году... Можно, конечно,  осуждать этих коммерсантов, обвинять в непатриотичности, но факты свидетельствуют, что бюджет России потерял часть налоговых поступлений", - говорится в статье, выдержки из которой приводит "МК".

"Я сохранил свой статус налогового резидента России. Между тем, многие российские миллиардеры поменяли налоговое резидентство из-за закона о деофшоризации, но при этом сохранили часть инвестиций в России", - рассказал журналистам агентства совладелец компании "Норильский никель" Владимир Потанин.
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