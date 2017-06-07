В этот день Церковь вспоминает третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Какой праздник сегодня, 7 июня 2017: Медвяные росы

7 июня 2017 года отмечается народный праздник Иван – Медвяные росы. Церковь сегодня вспоминает третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Свое название - "Медвяные росы" - праздник получил за то, что нередко утренние осадки в этот день бывают сладкими, с медовым привкусом.

Третье обретение головы святого Иоанна произошло в 850 году в Команах. Известно, что в начале IX века его нетленные мощи христианам пришлось спрятать ужшкммт от иконоборцев, которые не остановились бы и перед уничтожением святой реликвии.

Во время одной из ночных молитв патриарху Константинопольскому пришло видение, в котором указывалось место тайного укрытия святых мощей в городе Команы. В то время у власти был император Михаил, но империей управляла его мать Феодора, христианка, которой удалось подавить иконоборческие бунты и восстановить иконопочитание. По ее приказу в Команы отправилась делегация, которая вскоре вернулась с бесценной находкой.

Когда именно были найдены святые останки, неизвестно. Но в источниках сохранились данные о том, что именно 25 мая (по григорианскому календарю – 7 июня) их доставили в придворную церковь.

У крестьян с этого дня начинается поздняя посевная ярового хлеба. Также на Медвяные росы люди обращаются к святому Иоанну Предтече с просьбой оградить урожай от напастей.

По народным приметам считалось, что сколько утром росы, столько будет льна и конопли. Если утренней росы много, значит, весь день будет ясно и тепло. Если утром нет росы или ее очень мало – во второй половине дня пойдет дождь. Поздний цвет рябины – осенний сезон будет долгим, а много цвета рябины сулило хороший урожай льна и овса.