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Московского бизнесмена похоронили заживо в стиле 90-х

Опубликовано 06.06.17 23:25 Московского бизнесмена похоронили заживо в стиле 90-х

Погребенный прямо из могилы позвонил своему младшему брату с просьбой о помощи.

Бывшие компаньоны по бизнесу устроили столкнувшемуся с финансовыми трудностями московскому бизнесмену Хикмету Салаеву похороны в стиле бандитских разборок 1990-х, пишет eg.ru.

Как отмечается, партнеры требовали у предпринимателя 30 миллионов рублей. После отказа они похитили его и заживо закопали на Люберецком кладбище, оставив ему в гробу лишь мобильный телефон. 

Салаев же прямо из могилы позвонил своему младшему брату и попросил о помощи. Лишь после ужшкммт того, как родственник привез похитителям 1,2 млн рублей и также отдал им свой BMW-535, бывшие компаньоны бизнесмена сообщили, где его закопали.

В результат мужчину спасла из могилы. По прибытии в больницу врачи диагностировали у пострадавшего переломы ребер. В настоящий момент не известно обращался ли сам пострадавшийон или его родственники в полицию. 
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