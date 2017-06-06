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"Это уже не игрушки": Андрей Губин рассказал, как его пытались убить (ВИДЕО)

Опубликовано 06.06.17 23:03 "Это уже не игрушки": Андрей Губин рассказал, как его пытались убить (ВИДЕО)

Звезда 90-х Андрей Губин заявил, что его хотят убить.

Некогда популярный певец Андрей Губин в эфире ток-шоу «Прямой эфир» рассказал, что его хотят убить и привел в пример аварию в Сочи, которую, как считает он, могли подстроить.

"Страшно было. Ни с того ни с сего – дорога пустая, а тут машина вылетела, в лобовую приехала. С учетом всех событий, которые происходят вокруг, я серьезно говорю: "Это уже не игрушки", - говорит Губин.

Как рассказывает звезда 90-х, сейчас он ведет затворнический образ ужшкммт жизни. Некоторые полагают, что это связано с серьезным заболеванием — левосторонней прозопалгией. Однако сам Губин утверждает, что у него есть недоброжелатели, которые преследуют его около 10 лет и даже спровоцировали ДТП в Сочи, в котором он чудом не пострадал.

"Я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. Я прошу просто элементарно какой-то чистоплотности, чтобы меня не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я их не замечал, я маленький был. Ну что это за ерунда, вы что творите?" – сказал артист.

Также Губин рассказал о проблемах со здоровьем. По его словам он теряет слух.

"Я постепенно теряю слух. И я испытываю от этого счастье. Что я не буду слушать эту чепуху. Вот вы представляете, до чего можно довести человека, что он, теряя слух, радуется тому, что может оглохнуть?" – рассказал артист, добавив, что у него нет депрессии.

Он также рассказал, когда женится. Отчасти из-за своих страхов, отчасти из-за нездоровья Губин одинок. "Мне нравится очень много девушек. Я достаточно крепкий, несмотря на скромные размеры, парень. Естественно, я и девушку ищу себе такую, чтобы ей долго любоваться... Что-то не встречаю никого. Проходят год, два, три… А потом болячки начались, стало не до этого, а девушки все равно нравятся. Так же, как и раньше", - сказал он.
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