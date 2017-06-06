Коалиция США нанесла авиаудар по сирийским силам

В результате удара уничтожены артиллерия и ПВО, а также повреждён танк.

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудар по силам, поддерживающим режим Башара Асада в Сирии, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы вновь вошли в созданную по договоренности бесконфликтную зону, используя при этом танки, артиллерию и средства ПВО», — говорится в заявлении Пентагона, при этом уточняется, что в численность группы сирийских военных вошли 60 человек.

В результате удара уничтожены артиллерия и ПВО, а также ужшкммт повреждён танк.

Отмечается, что руководство министерства обороны США уже проинформировало президента Дональда Трампа об ударе. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает ТАСС.

На прямой вопрос о том, был ли глава администрации США поставлен в известность об означенной американской операции в Сирии, он ответил утвердительно. Никаких деталей Спайсер не привел.

Напомним, предыдущий авиаудар по проправительственным силам в Сирии авиация США нанесла 19 мая. Удару подверглись ополченцы, продвигавшиеся к позициям группировок, которые поддерживают США. В Пентагоне объяснили авиаудар намерением защищать своих союзников. В коалиции пояснили, что сирийские проправительственные силы вошли в так называемую бесконфликтную зону, не спросив при этом разрешения. Это было расценено союзниками США как угроза.