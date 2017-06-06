В китайском зоопарке живого осла скормили тиграм на глазах у посетителей

Хищники затем расправлялись со своей жертвой в течение тридцати минут.

Пользователей Сети шокировало видео с тем, как сотрудники зоопарка в китайской провинции Чанчжоу бросили тиграм живого осла.

На жутких кадрах записи видно, как три смотрителя в красных плащах подвезли осла на тележке к загону для тигров и бросили вниз. В свою очередь несчастное животное, которое уже начали терзать хищники, долго пыталось выбраться из водоема и отчаянно ужшкммт цеплялось за жизнь.

Тигры, судя по всему, были не слишком голодны, либо совсем растеряли инстинкт охотника, потому им потребовалось около получаса, чтобы прикончить свою жертву. Примечательно, что происходило все это на глазах посетителей.

Как сообщают "Вести.Ру" со ссылкой на South China Morning Post, представитель зоопарка сообщил, что данный поступок был связан с конфликтом между акционерами зоопарка, один из которых пытался забрать оттуда часть животных для продажи. Однако сотрудники, которым он поручил это сделать, были остановлены охраной зоопарка, после чего и решили бросить осла тиграм.