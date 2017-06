Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями двух близнецов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство AP.

По словам представителя актера близнецы - мальчик и девочка -появились на свет во вторник утром. Детей назвали Эллой и Александром. Также отмечается, что все они чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и их дела "в порядке". Для 56-летнего Клуни и его 39-летней супруги это первый родительский опыт.

