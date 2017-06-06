Британский фермер-мультимиллионер Дерек Мид умер от сердечного приступа после того, как его сбила на тракторе собственная собака, сообщает Лайф со ссылкой на газету Telegraph.
Инцидент с 70-летним фермером произошёл в местечке Хьюиш, недалеко от города Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет на юге Англии. Предполагается, что любимец фермера запрыгнул в кабину трактора и случайно завёл двигатель. Рядом с техникой находился фермер, который и попал под колёса тягача.
Прибывшим ужшкммт на место медикам не удалось спасти мужчину. Как отмечается, у него после наезда трактора случился сердечный приступ.
Стоит добавить, что погибший часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли, однако, какая собака задавила хозяина, пока не уточняется.
Члены семьи Мид занимаются сельским хозяйством в Сомерсете с XV века. Дерек Мид был владельцем Mead Group, которой принадлежат ферма Puxton Park и один из крупнейших аукционных центров в Южной Англии.