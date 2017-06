В Британии собака на тракторе задавила хозяина-мультимиллионера

Британский фермер-мультимиллионер Дерек Мид умер от сердечного приступа после того, как его сбила на тракторе собственная собака, сообщает Лайф со ссылкой на газету Telegraph.

Инцидент с 70-летним фермером произошёл в местечке Хьюиш, недалеко от города Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет на юге Англии. Предполагается, что любимец фермера запрыгнул в кабину трактора и случайно завёл двигатель. Рядом с техникой находился фермер, который и попал под колёса тягача.

Multi-millionaire farmer 'killed by his own dog' in tractor accident https://t.co/JPnM21U8bS