Трагедия произошла в местечке Хьюиш в графстве Сомерсет.

Британский фермер-мультимиллионер Дерек Мид умер от сердечного приступа после того, как его сбила на тракторе собственная собака, сообщает Лайф со ссылкой на газету Telegraph.

Инцидент с 70-летним фермером произошёл в местечке Хьюиш, недалеко от города Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет на юге Англии. Предполагается, что любимец фермера запрыгнул в кабину трактора и случайно завёл двигатель. Рядом с техникой находился фермер, который и попал под колёса тягача.

Multi-millionaire farmer 'killed by his own dog' in tractor accident https://t.co/JPnM21U8bS — The Telegraph (@Telegraph) 6 июня 2017 г.

Прибывшим ужшкммт на место медикам не удалось спасти мужчину. Как отмечается, у него после наезда трактора случился сердечный приступ.

Стоит добавить, что погибший часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли, однако, какая собака задавила хозяина, пока не уточняется.

Члены семьи Мид занимаются сельским хозяйством в Сомерсете с XV века. Дерек Мид был владельцем Mead Group, которой принадлежат ферма Puxton Park и один из крупнейших аукционных центров в Южной Англии.