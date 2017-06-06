"Мы должны все это сглатывать?": Лавров пригрозил Киеву визовым режимом

По словам главы МИД РФ, Москва не ведет никаких черных списков по Украине, за исключением единичных случаев.

Глава российского внешнедипломатического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Россия введет визовый режим с Украиной в случае аналогичных действий Киева.

"Когда нас сейчас всерьез на Украине обвиняют во всех смертных грехах, оправдывают путчистов, которые свергли законного президента Украины, когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских ужшкммт инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что Москва не ведет никаких черных списков по Украине, за исключением единичных случаев.

"Но если будет введен визовый режим с Москвой, мы ответим визовым режимом", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, обычные граждане, украинцы, "должны не просто безмолвствовать, а должны сказать, что они - граждане Украины, что у них есть свои интересы".

"Пускай требуют вменяемой политики, а не постоянного нагнетания злобы", - заключил глава МИД РФ.

В минувшем мае TopNews писал о том. что вопрос о возможности введения визового режима между Украиной и Россией был поднят в Киеве в мае.