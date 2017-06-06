Путин предложил лишать гражданства России за терроризм

Путин предложил давать клятву или присягу при получении гражданства РФ, Володин его поддержал.

резидент Владимир Путин одобрил возможность лишать гражданства осужденных за терроризм и предложил обдумать идею о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга, сообщает РИА Новости.

"Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию", — сказал Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Как отметил президент, эти предложения уже обсуждались, поэтому инициатива не стала неожиданной.

"У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но ужшкммт когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее", — сказал Путин.

Он поручил депутатам "подумать на эту тему".

Со своей стороны Володин заявил, что все фракции едины во мнении относительно лишения гражданства осужденных за терроризм. Спикер напомнил, что в заявлении о приеме в гражданство человек обязуется "быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг".

Спикер отметил, что в парламенте готовы изучить международный опыт и, исходя из него и российских традиций, предложить текст присяги на верность стране "с тем, чтобы гражданин понимал ответственность принятого решения".