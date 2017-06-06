CNN обвинили в съемке постановочного митинга мусульман в Лондоне (ВИДЕО)

Журналистов CNN обвинили в съемке постановочного митинга акции "Мусульмане в поддержку Лондона".

Журналистку CNN Бекки Андерсон обвинили в съемках постановочной акции "Мусульмане в поддержку Лондона". Якобы на попавшем в Сети видео она сама раздавала плакаты участникам митинга. Ролик был размещен независимыми журналистами Марком Антро и Майком Серновичем, передает РЕН-ТВ.

CNN caught staging news!



They even brought "peace group" printed out papers and props.



Video courtesy of @markantro pic.twitter.com/jkxf3nb2W9 — Mike Cernovich (@Cernovich) 4 июня 2017 г.

Кадры митинга были показаны на следующий день после теракта, совершённого тремя исламскими экстремистами в Лондоне. На них корреспондент CNN Бекки Андерсон руководит мусульманами, которые держат в руках транспаранты с лозунгами ужшкммт о противостоянии исламскому экстремизму. По мнению некоторых зрителей, CNN попытался показать мусульман в «положительном свете» после теракта, уточняет ИноТВ.

В свою очередь, представители канала опровергли обвинения в «постановке». «Группе демонстрантов было разрешено показать свои транспаранты СМИ. CNN и другие СМИ просто снимали их», — заявил представитель канала.