Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей в год на продуктовые карточки

Минпромторг назвал размер годовой продуктовой помощи малоимущим.

Выплаты в рамках программы продовольственной помощи населению могут составить около 10 тыс. рублей на человека в год, сказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами - примерно по году около 10 тыс. рублей. Примерно 10 тыс. рублей за год на человека", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее он говорил, что программа адресной продовольственной помощи начнет работать во второй половине 2018 года, а в полном объеме она будет ужшкммт развернута в 2019 году.

В середине мая глава Минпромторга заявлял, что программа помощи малоимущим может стоить для государства 200–300 млрд руб. в год. Он рассказывал, что Министерство финансов дало согласие на реализацию программы и на данный момент ищет источники финансирования.



