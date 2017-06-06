 
TOP 10

1 FT: Катар заплатил террористам $1 млрд за выкуп членов королевской семьи

2 СМИ выяснили, почему украинский лайнер «Генерал Ватутин» вместо Одессы изменил курс на Ростов (ФОТО)

3 "Конфликт произошел на ровном месте": житель Твери рассказал подробности кровавой бойни в поселке Редкино

4 Эксперты: на валютном рынке скоро грянет буря

5 В США автомобиль взорвался на скорости свыше 500 км/ч (ВИДЕО)

6 СМИ: "жесткое" интервью Путина с Келли оказалось "детской забавой"

7 «Откуда ты взялась!»: в Москве водитель, сбив девушку на тротуаре, набросился на нее (ВИДЕО)

8 В Чите дети попали в больницу, съев конфеты "Бешеная пчелка" фабрики Порошенко

9 ВИДЕО с "домовым", пойманным на Кавказе, назвали фейком

10 Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластике лица из-за ФОТО в Instagram

Новости наших партнеров

Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей в год на продуктовые карточки

Опубликовано 06.06.17 16:09 Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей в год на продуктовые карточки

Минпромторг назвал размер годовой продуктовой помощи малоимущим.

Выплаты в рамках программы продовольственной помощи населению могут составить около 10 тыс. рублей на человека в год, сказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами - примерно по году около 10 тыс. рублей. Примерно 10 тыс. рублей за год на человека", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее он говорил, что программа адресной продовольственной помощи начнет работать во второй половине 2018 года, а в полном объеме она будет ужшкммт развернута в 2019 году.

В середине мая глава Минпромторга заявлял, что программа помощи малоимущим может стоить для государства 200–300 млрд руб. в год. Он рассказывал, что Министерство финансов дало согласие на реализацию программы и на данный момент ищет источники финансирования.

 
Другие материалы по этой теме

Голодец предложила освободить малоимущих россиян от подоходного налога

В Госдуму внесен законопроект о выплате бедным россиянам ежемесячных пособий

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга