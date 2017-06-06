Ученые НАСА нашли на Марсе загадочную дыру (ФОТО)

Ученые из NASA обнаружили на поверхности Марса загадочную дыру. Теперь специалисты пытаются узнать о ее происхождении.

Ученые обнаружили на поверхности Марса загадочную дыру неизвестного происхождения. Она не похожа на другие ранее найденные отверстия. О находке сообщается на сайте NASA, пишет "Газета.ру".

Дыра находится на Южном полюсе планеты, в регионе, прозванном «швейцарский сыр» за отверстия, образовавшиеся при таянии замерзшего диоксида углерода. Однако обнаруженная дыра на них не похожа – ее диаметр составляет несколько сотен метров, она ужшкммт уходит на всю глубину льда, до самой земли и дальше.

Вероятных причин появления дыры множество – это могут быть последствия вулканической активности и обрушения лавовых трубок, древних наводнений, это может оказаться кратер от метеорита. Точное происхождение дыры еще только предстоит установить.