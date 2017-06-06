 
TOP 10

1 FT: Катар заплатил террористам $1 млрд за выкуп членов королевской семьи

2 СМИ выяснили, почему украинский лайнер «Генерал Ватутин» вместо Одессы изменил курс на Ростов (ФОТО)

3 "Конфликт произошел на ровном месте": житель Твери рассказал подробности кровавой бойни в поселке Редкино

4 Эксперты: на валютном рынке скоро грянет буря

5 Директор Пугачевой прокомментировал слухи об ее операции в Москве

6 В США автомобиль взорвался на скорости свыше 500 км/ч (ВИДЕО)

7 СМИ: "жесткое" интервью Путина с Келли оказалось "детской забавой"

8 В Чите дети попали в больницу, съев конфеты "Бешеная пчелка" фабрики Порошенко

9 ВИДЕО с "домовым", пойманным на Кавказе, назвали фейком

10 Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластике лица из-за ФОТО в Instagram

Новости наших партнеров

Ученые НАСА нашли на Марсе загадочную дыру (ФОТО)

Опубликовано 06.06.17 15:48 Ученые НАСА нашли на Марсе загадочную дыру (ФОТО)

Ученые из NASA обнаружили на поверхности Марса загадочную дыру. Теперь специалисты пытаются узнать о ее происхождении.

Ученые обнаружили на поверхности Марса загадочную дыру неизвестного происхождения. Она не похожа на другие ранее найденные отверстия. О находке сообщается на сайте NASA, пишет "Газета.ру".

Дыра находится на Южном полюсе планеты, в регионе, прозванном «швейцарский сыр» за отверстия, образовавшиеся при таянии замерзшего диоксида углерода. Однако обнаруженная дыра на них не похожа – ее диаметр составляет несколько сотен метров, она ужшкммт уходит на всю глубину льда, до самой земли и дальше.

Вероятных причин появления дыры множество – это могут быть последствия вулканической активности и обрушения лавовых трубок, древних наводнений, это может оказаться кратер от метеорита. Точное происхождение дыры еще только предстоит установить.
Другие материалы по этой теме

Ученые: на Марсе долгое время существовала жизнь

Ученые NASA разработали защитный крем для колонистов Марса на основе грибов из Чернобыля

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга