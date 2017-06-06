Guardian: чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре под угрозой срыва

"Катарские авиалинии" сообщили об отмене полетов в Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Египет с 6 июня 2017.

Ситуация вокруг Катара ставит под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в этой стране, пишет ИА REGNUM со ссылкой на The Guardian.

Из-за нависшей угрозы экономической блокады и разрыва авиационного, наземного и морского сообщения чемпионат мира находится на грани срыва. Так, источник издания из «Верховного комитета», отвечающего за строительство спортивных объектов к катарскому Чемпионату Мира, признал, что серьезность ситуации значительная.

Президент немецкой футбольной ужшкммт ассоциации Райнхард Гриндель заявил, что поставит вопрос перед правительством Германии и УЕФА о том, что нельзя проводить крупные турниры в странах, активно поддерживающих терроризм.

В ФИФА ситуацию комментировать не стали, подчеркнув, что организация находится в постоянном контакте с Катаром и местным комитетом по проведению ЧМ-2022. Пока Футбольная федерация Англии также никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в связи с проверкой заявки Катара на право проведения ЧМ-2022. Были арестованы несколько чиновников ФИФА, под обвинение в подкупе представителей стран Африки с целью голосования за Катар попал глава Азиатской конфедерации футбола, катарец Мохаммед бин Хаммам.

Четыре арабские страны — Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские эмираты и Саудовская Аравия обвинили Катар в поддержке исламистов, в том числе «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways со штаб-квартирой в Дохе является титульным спонсором одного из ведущих мировых клубов, испанской «Барселоны». Каталонцы длительное время выступали без титульного спонсора на футболках. Однако коммерческая жилка взяла свое — с катарскими инвесторами заключили долгосрочное соглашение, и теперь за право появиться на сине-гранатовых футболках Qatar Airways перечисляет в казну команды по €65 млн за сезон, отмечает "Газета.ру".

Если «Барселона» по поводу своего катарского соглашения комментарий не давала, то «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии среагировал на последние события молниеносно — футбольный клуб уже разорвал спонсорский контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства страны.

Президент немецкой футбольной ассоциации Райнхард Гриндель уже заявил о своей позиции по этому вопросу. Чиновник отметил, что будет обсуждать с правительством Германии и УЕФА «политические решения сложившейся проблемы», добавив, что «футбольная общественность во всем мире должна согласиться, что крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают террор».