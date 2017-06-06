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Житель Твери рассказал подробности кровавой бойни в поселке Редкино

Опубликовано 06.06.17 13:36 Житель Твери рассказал подробности кровавой бойни в поселке Редкино

Журналисты поговорили мужчиной, прибывшим на место массовой расправы одним из первых, после правоохранителей.

Сотрудники радиостанции "Говорит Москва" пообщались с мужчиной, побывавшим на месте массового убийства под Тверью: главному редактору Сергею Доренко удалось дозвониться до свидетеля в прямом эфире.

Представившийся Михаилом мужчина рассказал, что знаком с одной из пострадавших семей. Он прибыл на место происшествия около 5 утра, одним из первых после сотрудников полиции.

"Мне позвонила девушка, которая спаслась. Марина. Это девушка моего друга, хозяина этой дачи. Она мне позвонила и сказала, что ужшкммт друг, Слава, погиб - застрелили. Я тут же оделся и полетел. Я там ни разу не был, на этой даче. Он купил два года назад, начал строить, как-то обхаживать ее", - сказал собеседник радиостанции.

Также Михаил рассказал подробности происшествия.

"Во-первых, убийства произошли сразу в двух домах. Все говорят про один дом. Сначала в одном доме, потом пошел в соседний дом. И там тоже выжили. Он не напротив. Он рядышком. Даже забора между ними не было. Там тоже спаслись два человека", - сказал он, отвечая вопросы Сергея Доренко.

Мужчина пояснил, что одной из женщин удалось спастись, спрятавшись под столом. В этот момент убийца ходил рядом и размахивал ружьем.

"Я его не знал. В рост он где-то 165-168 см - невысокого роста, обычное телосложение. На лице у него не было никакого сожаления, что он совершил", - отметил Михаил.

По  его словам, на момент задержания преступник выглядел пьяным, однако полицейские не подпускали к нему и достоверно установить это не удалось.

При этом Михаил подтвердил версию о том, что конфликт начался из-за ВДВ: изначально злоумышленник представился новым электриком и захотел снять показания счетчиков. При этом он выглядел трезвым. После того, как разговор зашел про то, кто где служил, он не смог назвать номер части и его прогнали.

"Конфликт произошел на ровном месте. Человек ушел, вернулся через 3-4 часа - без разговоров начал палить. Что у него в голове?" - сказал житель Твери.
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