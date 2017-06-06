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12 июня выходной или нет: как отдыхаем в июне в 2017 году?

Опубликовано 06.06.17 12:10 12 июня выходной или нет: как отдыхаем в июне в 2017 году?

Выходные в июне 2017: как отдыхаем на 12 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

12 июня выходной или нет: выходные в июне 2017

Традиционно в нашей стране 12 июня 2017 года отмечается государственный праздник - День России. По трудовому законодательству, этот день является выходным.

Выходные 12 июня 2017 года: как отдыхаем на День России

День России в 2017 году принесет нам сразу три выходных дня подряд и затем четырехдевную рабочую неделю. Отдыхать в июня 2017 года россиянам предстоит с 10 по 12 июня включительно.

Так, 10 и 11 июня являются обычными выходными - субботой и воскресеньем соответственно. Затем, в понедельник 12 июня 2017, отмечается День России - государственный праздник.

13 июня - во ужшкммт вторник - россияне выходят на работу, а предшдествующая длинным выходным пятница 9 июня не является коротким днем, так как официально это не предпраздничный день.
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