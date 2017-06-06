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Дочь Пескова пригласили в Госдуму после откровений про "главного миллиардера страны" (ФОТО)

Опубликовано 06.06.17 11:40 Дочь Пескова пригласили в Госдуму после откровений про "главного миллиардера страны" (ФОТО)

По мнению законотворцев, Елизавета Пескова могла бы помочь власти наладить общение с пользователями Сети.

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложил дочери пресс-секретаря государства Дмитрия Пескова Елизавете войти в совет популярных блогеров. По его мнению, Лиза Пескова может помочь наладить общение с интернет-аудиторией. При этом Власов назвал "саморазоблачительный" пост Песковой —  "просто сатирой".

"Это была насмешка над тем, что некоторые товарищи пытаются описать, что все, кто у нас работает в администрации президента или Госдуме, — это какие-то олигархи, у которых куча денег. Конечно, такого нет. Это шутка, ничего ужшкммт больше", — сказал Власов, допустив, что дочь официального представителя Кремля могла бы войти в предложенный им совет блогеров.

"Если честно, я на нее не подписан, однако если мы посмотрим ее контент, я думаю, мы сможем найти какое-то направление, экспертный совет в Госдуме, который занимается той тематикой, которая ей интересна", — сказал законотворец.

По его словам, в совет должны войти люди, пишущие про актуальные события, связанные с политикой, соцсетями и молодежью.

"Если вопрос касается именно ее, то надо посмотреть, какой контент ее интересует и чем она занимается. Конечно, мы ее с удовольствием приглашаем. У нас огромное количество площадок, где нам необходимы толковые ребята и девушки", — сказал Власов. Его слова приводит Sobesednik.ru.

Как писал TopNews, в минувшую пятницу Елизавета Пескова написала ироничный пост в Instagram в качестве ответа на критику в свой адрес за роскошную жизнь, которую она ведет. В своей публикации девушка назвала себя дочерью "главного миллиардера и вора страны".
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