Apple представила моноблок iMac Pro и новую 11 iOS (ФОТО)

Apple представила новинки 2017 года: новые версии операционных систем и моноблок iMac Pro

Компания Apple на Всемирной конференции для разработчиков в Сан-Хосе (Калифорния) представила обновление операционной системы для мобильных устройств iOS, сообщает "Интерфакс".

Live English-to-Chinese translations in Siri in iOS11. #WWDC2017 pic.twitter.com/nhZww7cLbY

В обновлении пользователи получат возможность перевода денег по Apple Pay: переводы будут доступны всем пользователям iOS 11, выход которой ожидается осенью 2017 года. Электронный ассистент Siri получил функцию синхронного перевода и возможность ответа пользователю без подключения к интернету.

Обновление iOS 11: что появилось в ОС

В числе ужшкммт новинок iOS — опция мужского голоса персонального помощника и вопросно-ответной системы Siri, женский голос стал менее "компьютерным" и более живым. Siri теперь способна "учиться", запоминая интересы владельца смартфона и предлагая ему контент в соответствии с ними.

Новая операционная система также предоставит возможность частных расчетов между пользователями в приложении Apple Pay, отмечает РИА Новости.

В iOS 11 появилась панель Dock - аналогичная той, что есть в macOS. С ее помощью быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям есть на любом экране. Кроме того, в системе появилось более удобное переключение между приложениями.

Приложение "Файлы" отображает все хранящиеся на устройстве файлы независимо от места их хранения, а функция "мгновенные заметки" позволяет открывать заметки на заблокированном экране с помощью электронного карандаша Pencil.

Также в iOS 11 реализована технология дополненной реальности. С ее помощью разработчики могут создавать приложения, в которых виртуальные объекты будут накладываться на реальную картинку.

Новый моноблок iMac Pro

Также были представлены новые моноблоки iMac. Компьютеры будут оснащены более мощными процессорами. Максимальный объем оперативной памяти был расширен до 64 Гб. К стандартным разъемам инженеры Apple добавили два порта USB-C. Кроме этого, на конференции было представлено новое устройство - черный iMac Pro, который заменил собой другую версию - Mac Pro. iMac Pro будет поставляться с 8-, 10- и 16-ядерными процессорами Intel Xeon и графической системой Radeon Vega, которая использует до 16 ГБ VRAM.

Цены на компьютер начинаются от пяти тысяч долларов, а продажи стартуют в декабре.

New prices. Apple will now have a 4K iMac for $1299. #WWDC https://t.co/fKr7G3anqF pic.twitter.com/oz9Qdb0rJG