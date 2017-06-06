Брат Ющенко заявил, что древнегреческие философы разговаривали по-украински (ВИДЕО)

Близкий родственник бывшего президента Украины поразил своими историческими "познаниями".

Брат экс-резидента Украины Виктора Ющенко Петр сделал неожиданное заявление: экс-депутат Верховной Рады, называющий себя историком, объявил, что древнегреческие философы на самом деле разговаривали на украинском языке.

Как заявил Петр Ющенко телеканалу "Рада", в мире существует единственная цивилизация, которая якобы объединяет 70 народностей, и украинцы, по его словам, в нее входят.

"На юг от Сомали и Эфиопии цивилизации не было и не будет. На восток и северо-восток от Дона цивилизация ужшкммт завоевательская, а та цивилизация, которая творила, в том числе, Скифия, Украина, которая стоит на границе, — да, Украина – это окраина, только окраина цивилизации", - заявил он, отметив, что древнегреческие философы вовсю "розмовляли" на украинском языке, который чуть было не стал государственным в Греции.

Петр Ющенко утверждает, что некому эллинскому правительству Диоген якобы советовал использовать украинский язык для управления государством.