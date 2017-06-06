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YouTube ВИДЕО с "домовым", пойманным на Квказе, назвали фейком

Опубликовано 06.06.17 10:13 YouTube ВИДЕО с "домовым", пойманным на Квказе, назвали фейком

Скептически настроенные пользователи назвали Ютуб ВИДЕО фейком, заявив, что в кадре запечатлена переодетая мартышка.

В Сети опубликовали видеозапись, на которой, по утверждению ее авторов, запечатлен самый настоящий домовой. Кадры были сняты в Карачаево-Черкесии. На видео запечатлено существо, похоже на небольшую обезьянку с густой шерстью, длинными руками и пальцами с черными ногтями.

Странное животное настроено миролюбиво. Оно передвигается на задних ногах и издает щелкающие звуки. На его шею накинут ошейник, а держат его ужшкммт на привези.

Комментаторы видео выдвигают различные версии увиденного. Большинство назвали запись фейком, заявив, что в кадре запечатлена обычная обезьяна в парике.

"Это же обезьянка в парике и носках", "Мартышка 100%", "Это черная - мохнатая мартышка. Издевательство над бедным животным, вместо хорошего поводка, нацепили канат на шею бедному сущевству и таскают по комнате. Я не думала, что люди так деградировали, что бы поверить в мнимого домового. Ведь видно на видео, что это маленькая мохнатая красивая и затравленая мартышка", - пишут интернет-пользователи.

Впрочем есть и такие, кто поверил, что авторам удалось заснять самого настоящего домового.

Как бы там ни было, никаких официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

YouTube ВИДЕО: в "кавказском домовом" интернет-пользователи разглядели переодетую мартышку
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