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Миллиардер Михаил Прохоров снимется в третьей части «О чем говорят мужчины»

Опубликовано 06.06.17 09:43 Миллиардер Михаил Прохоров снимется в третьей части «О чем говорят мужчины»

В Москве начались съемки фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение" от "Квартета И".

В Москве «Квартет И» приступил к съемкам фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение», пишет «Газетв.Ru». Одну из ролей сыграет бизнесмен Михаил Прохоров.

Главные роли в комедии играют Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов. «Наши герои на этот раз отправляются из Москвы в Питер. И в процессе поездки мы понимаем, что причина, по которой мы едем в Питер, не важна и не нужна», – заявил Барац.

Также снимаются Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский и др. Над проектом работают кинокомпания СТВ и киностудия «Стрела».

За один день героям предстоит «победить ужшкммт немцев», похоронить «дядю Борю», попереживать за Прохорова, спеть песню из любимого мультфильма, вспомнить слово «дендрологический», согласиться с проводницей поезда «Адлер-Мурманск», что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду, и выяснить, как правильно вести себя с деньгами, чтобы они «не обиделись».

Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году. В 2011-м был снят фильм «О чем еще говорят мужчины». По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», первый фильм собрал в России и СНГ 358,5 млн руб., второй — 565 млн руб.

В группу компаний «Онэксим» Михаила Прохорова входят активы в энергетической компании «Квадра», Rusal, страховой компании «Согласие», проекте «Сноб», компании РБК, банке МФК.
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