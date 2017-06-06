Роспотребнадзор назвал самые "толстые" регионы России

Заболеваемость ожирением в России за последний год выросла вдвое.

Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, в которых сравниваются данные за 2011 и 2015 год. По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. Рост проблемы объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.

О том, что у россиян всё чаще диагностируют ожирение, сказано в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения ужшкммт в РФ в 2016 году», пишут «Известия». Документ подготовил Роспотребнадзор.

Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя.

Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом, по данным 2015 года, в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08).

Абсолютного количества больных ожирением россиян в документе не приведено.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн. В пресс-службе Минздрава уточнили, что считают причиной роста улучшение диагностирования заболевания.