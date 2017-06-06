СМИ: "жесткое" интервью Путина с Келли оказалось "детской забавой"

«За кадром Путин был душевным. Смеялся, улыбался, шутил»: Путин помог Мегин Келли и NBC «заработать» рекордные 6 млн зрителей.

Более 6 миллионов американцев смотрели в минувшее воскресенье вечером передачу Мегин Келли на телеканале NBC, в которой показывали интервью президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинговый портал Adweek.

Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США" — эти обвинения опровергли как в Белом доме, так и в Кремле. Келли, бывшая в прошлом "звездой" телеканала Fox News, перешла на NBC и впервые представила свою новую итоговую программу ужшкммт в воскресенье после 5-месячного отсутствия в прямом эфире.

Всего передачу смотрели 6,1 миллиона человек, рейтинг составил 1,2% в возрастной категории 25-54 года. Это был наиболее высокий рейтинг NBC c марта, за исключением спортивных передач. Предыдущая итоговая программа NBC собрала в среднем 4,9 миллиона зрителей. При этом Келли не удалось превзойти с первой попытки наиболее популярных конкурентов — программу "60 минут" на CBS, которую смотрели 6,6 миллиона человек.

Президент России Владимир Путин в интервью ведущей передачи телекомпании NBC Мегин Келли "добился над ней преимущества с помощью искусных маневров". Такую оценку интервью дала газета Los Angeles Times. Ее приводит ТАСС.

Для Мегин Келли, дебютировавшей в качестве ведущей программы телекомпании NBC после ухода с телекомпании Fox News, это интервью было началом новой карьеры, а для президента России, по оценке газеты, "это стало игрой", пишут СМИ.

"Было обещано, что передача продолжительностью в один час станет "беседой в жестких тонах" Келли с российским лидером, - пишет газета. - Однако для Путина это оказалось детской игрой, и он продемонстрировал уклончивость в ответах и в целом презрительное отношение к Келли".

Американская журналистка, отметила газета, "пыталась сделать все, на что она способна, чтобы добиться ответов, однако не получила в ответ ничего, кроме усмешек, раздражения и ответов "нет".

На радостях Келли пригласили уже в понедельник в утренний эфир NBC, чтобы она в очередной раз поделилась информацией о том, каким человеком ей показался российский президент. «Он был душевным за кадром, смеялся, улыбался, шутил», — заявила она в эфире утреннего телешоу Today. Келли также отметила, что президент России предстал обычным человеком, что «само по себе было немного неожиданно» с учетом того, каким его преподносят в США, пишет "Газета.ру".

Днем ранее в интервью другой программе NBC ее ведущий заметил, что Путин говорил о семье Келли. «Да, кое-кто подумал, что он мне так скрыто угрожал — ведь он упомянул о моей дочери Ярдли и о том, что у меня трое детей, — цитирует RT американскую журналистку. — Я это восприняла совсем не так, поскольку — и об этом наши зрители не знают — в тот день, когда мы с ним беседовали (и на Петербургском международном экономическом форуме, и на нашем интервью наедине), мы вместе с ним провели не меньше часа в компании индийского премьер-министра Моди и обменялись самой разной информацией о себе и о наших семьях».

«Он открыто говорил о собственной семье; это было не для записи, поэтому вдаваться в подробности я не буду, но он с любовью говорил о своей семье, я с любовью говорила о своей. Поэтому я поняла его слова как отсылку к нашим совместным переживаниям днём ранее. Вне камер он вёл себя очень любезно, поэтому я восприняла его комментарий в том духе, в котором — как я предполагаю — он и был сказан», — отметила журналистка.