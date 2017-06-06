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FT: Катар заплатил террористам выкуп в один $1 млрд за выкуп членов королевской семьи

Опубликовано 06.06.17 08:34 FT: Катар заплатил террористам выкуп в один $1 млрд за выкуп членов королевской семьи

Financial Times назвала "последнюю каплю", переполнившую чашу терпения соседей Катара.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на близкие к ситуации источники, Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до миллиарда долларов.

Как рассказали командиры вооруженных группировок и представители правительства в регионе, Доха заплатила за освобождение 26 катарских членов королевской семьи на юге Ирака и "50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии". Деньги были переданы связанной с "Аль-Каидой"* группировке, воюющей ужшкммт в Сирии, и службам безопасности Ирана.

Журналисты отмечают, что сделка состоялась в минувшем апреле. Близкий к катарскому правительству источник сообщил, что "выплаты были сделаны".

Известно, что в декабре 2015 года неизвестные вооруженные люди похитили катарских охотников с соколами из лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной провинции вблизи границы с Саудовской Аравией. По информации источника РИА Новости в иракской полиции, среди похищенных были члены правящей семьи Катара.

Переговоры об освобождении заложников продолжались более года между Ираном, Катаром и ливанским движением "Хезболлах". В апреле 26 охотников освободили и передали послу Катара в Ираке.

Как писал TopNews, накануне Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Спустя некоторое время аналогичные меры приняли власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий.
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