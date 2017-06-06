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ФБК показал новое ВИДЕО «секретной дачи Медведева» и обнародовал договор дарения на усадьбу

Опубликовано 06.06.17 01:04 ФБК показал новое ВИДЕО «секретной дачи Медведева» и обнародовал договор дарения на усадьбу

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал новое видео усадьбы на Рублевке, которую называют «секретной дачей Дмитрия Медведева»

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое видео с участка на Рублевке, который бизнесмен Алишер Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых проектов. Его возглавляет Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева.

В новом видео можно более детально рассмотреть территорию дачи. На ней стоит большой дом, бассейн, банный комплекс, гараж с пятью въездами, дом охраны, собственный пруд и маленькая пристань.

На территории усадьбы также обнаружили белые статуи, похожие на ужшкммт скульптуры в Летнем саду Петербурга.

Кроме того, ФБК обнародовал документы, которые якобы подтверждают факт дарения Усмановым усадьбы на Рублевке фонду «Соцгоспроект». Об этом «Эху Москвы» сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров, отметив, что компромат доказывает все изложенное в фильме-расследовании «Он вам не Димон».

В договоре дарения, как сообщает DP.ru, указано, что входит в список жертвуемого имущества. Это два земельных участка в Знаменском площадями 14,8 тыс. м2 и 28,4 тыс. м2, четырехэтажный дом площадью 2,8 тыс. м2, трехэтажный дом площадью 751,8 м2, домик охраны на 54 м2, двухэтажная баня и котельная.

Ранее Алишер Усманов рассказал в интервью "Ведомостям", что передал земельный участок с домом фонду "Соцгоспроект" в обмен на землю фонда рядом с его участком. По словам бизнесмена, он купил участок в Знаменском своей сестре, но она не стала там жить.

Напомним, как сообщал Topnews, 31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному.

По решению суда, Навальный должен в течение 10 дней удалить из всех своих блогов и социальных сетей публикации, в которых упоминается Усманов, и опубликовать опровержение в течение трех месяцев со вступления решения суда в силу.

В свою очередь Навальный заявил, что не будет удалять материалы, в том числе фильм «Он вам не Димон».
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