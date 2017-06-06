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"Перегибает мужик": Кремль объяснил слова Путина о Трампе

Опубликовано 06.06.17 00:21 "Перегибает мужик": Кремль объяснил слова Путина о Трампе

Ранее российский президент отметил жесткость американского президента.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин в числе прочего высказался о своем американском коллеге.

"Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал, перегибает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав, он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он делал ставку", - сказал Путин.

Такая ужшкммт оценка Трампа из уст российского президента немедленно вызвала интерес со стороны СМИ, которые попытались выяснить, что имел в виду Путин, когда говорил "перегибает мужик".

С объяснением слов Путина выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что энергетика кандидата Трампа отличалась от энергетики других кандидатов.

"Здесь в данном случае президент имел в виду, что внутренняя энергетика тогдашнего кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. Как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю - вот о чем говорил президент Путин", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, что Владимир Путин также пошутил о том, что на Трампа можно будет свалить вину за плохую погоду в Москве.
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