 
TOP 10

1 "Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

2 Опубликовано ФОТО «Бука», сбившего Boeing 777 на Донбассе. Он из России, утверждают эксперты

3 Сборная России разгромила Венгрию в товарищеском матче (ВИДЕО)

4 СМИ: в Москве экстренно прооперировали Аллу Пугачеву

5 ФОТО стандарта отделки квартир по программе реновации в Москве опубликованы в Сети

6 Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд поразил своим интерьером (ВИДЕО)

7 "Вас тогда нужно арестовать": Путин назвал близкими свои отношения с журналисткой из США (ВИДЕО)

8 50-летняя Холли Берри ошарашила фанатов третьей беременностью (ФОТО)

9 47-летняя Джей Ло выложила домашнее ВИДЕО без макияжа в Instagram

10 ФОТО Глюкозы с разбитым лицом в Instagram взбудоражило фанатов

Новости наших партнеров

Какой сегодня праздник: 6 июня 2017 года отмечается церковный праздник Никита Столпник

Опубликовано 05.06.17 23:47 Какой сегодня праздник: 6 июня 2017 года отмечается церковный праздник Никита Столпник

Сегодня, 6 июня, также празднуется Пушкинский день или День русского языка.

Какой праздник сегодня, 6 июня 2017:  Пушкинский день или День русского языка

6 июня в России традиционно отмечается День русского языка. Эта дата приурочена ко дню рождения величайшего русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина, одного из создателей литературного русского языка, поэтому другое название праздника - Пушкинский день.

Сегодня во всех регионах страны проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к статусу русского ужшкммт языка как культурного достояния. Развитие национального языка является также фактором развития культур всех народов, населяющих Россию. Праздник отмечают не только в Российской Федерации, но и в ООН, ведь русский является одним из шести официальных языков Организации Объединенных наций.

Какой народный праздник сегодня, 6 июня 2017: Никита Столпник

В народе 6 июня называли Никитой Столпником в честь преподобного Никиты, жившего в 12 веке в Переяславль Залесском. Он отвечал за сбор и хранение податей, собранных с жителей города, причем являлся довольно жестким и нещадным человеком, обиравшим горожан буквально до ниточки.

Однажды в церкви он услышал голос пророка, и на него нашло озарение. Никита принял постриг и ушел в монахи. Вел смиренную жизнь, которую проводил в молитвах и покаяниях. Он выкопал большую яму, наложил на себя тяжелые оковы, подобно древним столпникам, и проводил в этом каменном колодце все ночи и дни, вымаливая у Бога прощение за совершенные грехи. Молитвы его были услышаны: старцу  было послано прощение и божественный дар исцеления, которым он пользовался до последних своих дней, помогая страждущим и немощным.

В этот день крестьяне уделяли особое внимание шиповнику или, как его тогда называли, свобориному дереву: в это время он как раз зацветал. Люди подходили к цветущему кусту,  чтобы снять душевную тяжесть, успокоить сознание. Часто под цветущий шиповник усаживали маленьких детей, рассказывая им различные байки и сказки, что, как считалось, помогал защитить их от испуга.

Толченые лепестки прикладывали к ранам, или заваривали с медом и чаем. В народе считали, что такой напиток наделял дополнительной энергией, придавал силы и чистил кровь.
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга