Курс доллара на сегодня, 6 июня 2017: бизнес-омбудсмен предложил искусственно занизить курс рубля

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 июня 2017: ЦБ РФ понизил курс доллара и поднял курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 июня 2017 опустился на 7,24 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник, и составил 56,6152 рубля, курс евро на сегодня, напротив, вырос на 20,18 копейки - до 63,811 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: бизнес-омбудсмен предложил искусственное занижение курса рубля

По мнению бизнес-омбудсмена и соавтора "Стратегии роста" Бориса Титова, ради поддержки отечественных производителей нужно использовать механизм ужшкммт занижения курса рубля.

"Мы говорим о том, что курс должен быть умеренно заниженным, хотя бы на первом этапе, но не фиксированный, как нам предъявляют», — сказал он. Омбудсмен пояснил, что занизить курс следует до уровня чуть меньшего, чем равновесный, — например, на пять процентов. «Но говорить о какой-то точной цифре непрофессионально, потому что это могут быть разные цифры на разный период", — цитирует Титова RNS.

По его словам, параметры курса национальной валюты должны зависеть от конкретной ситуации в экономике.

В свою очередь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском экономическом форуме 1 июня, назвала "вредными" в долгосрочной перспективе попытки искусственно ослабить рубль.