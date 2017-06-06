50-летняя Холли Берри ошарашила фанатов третьей беременностью (ФОТО)

Сама актриса пока не сделала никаких официальных заявлений.

Голливудская актриса Холли Берри накануне появилась на благотворительном балу в Лос-Анджелесе в облегающем платье, который подчеркивал ее округлившиеся формы, пишет Ридус.

Более того Холли не старается скрыть свое интересное пложение, как это делают многие звезды шоу-бизнеса, а наоборот подчеркивает его. Так, на опубликованных в СМИ фото, она сложила руки на животе, как это свойственно делать беременным женщинам. Поклонники тут ужшкммт же расценили подобный жест и появившийся живот как минимум четвертый месяц беременности.

Стоит отметить, что кто является отцом ребенка также не известно. Ведь уже как два года она рассталась с мужем, французским актером Оливье Мартинесом. С тех пор недостатка в поклонниках голливудская звезда не испытывала, но во всех интервью заявляла, что сейчас она не связана отношениями.

Сама актриса пока не сделала никаких официальных заявлений.

Напомним, у Холли уже есть двое детей: 9-летняя дочь Нала (от канадского манекенщика Габриэля Обри) и трехлетний сын Матео (от Оливье Мартинеса). В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

"У меня пременопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. То есть я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда!" - рассказала Берри.