Венгрия - Россия: онлайн трансляция 05.06.2017, где смотреть товарищеский матч, прогноз (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего товарищеского матча Венгрия - Россия 5 июня 2017.

Стадион "Гроупама Арена" в Будапеште принимает 5 июня 2017 года товарищеский футбольный поединок между венгерской и российской сборными. Начало в 21:30 мск.

Венгрия - Россия 5 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию товарищеского матча Венгрия - Россия 5 июня 2017 можно будет посмотреть в эфире "Матч ТВ", а ход игры в режиме онлайн будет доступен на сайте канала. Начало в 21:20 мск.

Венгрия - Россия 5 июня 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

Венгрия - Россия 5 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры чуть выше оценивают шансы на победу ужшкммт россиян и принимают ставки на успех нашей команды со средним коэффициентом 2,5, на ничью - 3,3, на успех Венгрии - 3,00. При этом эксперты считают, что матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.25, а на ТМ 2,5 гола — за 1.72.

Самые вероятные авторы голов — Фёдор Смолов (2.60) и Александр Бухаров (3.20). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.97.

Венгрия - Россия 5 июня 2017: перед матчем

5 июня россиянам предстоит провести важный товарищеский поединок перед стартом Кубка Конфедераций, который совсем скоро состоится в нашей стране.

Венгрия после блестящей игры на Евро-2016, где команда оказалась сильнее сборной Австрии, провела в новом отборочном цикле уже пять поединков, растеряв очки в поединках с Фарерскими островами 0:0, уступили сборной Швейцарии 2:3, но обыграв команду Латвии 2:0 и Андорры 4:0. В своей последней игре они провалились против сборной Португалии со счетом 0:3. В итоге сборная набрала 7 очков, и сейчас вообще не имеет даже шанса догнать португальцев или швейцарцев.

Россияне продолжают серьезно готовиться к Кубку Конфедераций. Однако сборная несет серьезные кадровые потери: за Аланом Дзагоевым и Марио Фернандесом в лазарет отправился нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба. Несмотря на это, команда не падает духом и проводит серьезную подготовку. После выбытия Дзюбы, появился шанс поиграть в противостоянии против сборной Венгрии появилось у Дмитрия Полоза. Скорее всего форвард Ростова будет хорошим связующим с Федором Смоловым

До этого Россия и Венгрия встречались на поле также в товарищеском матче в 2014 году. Тот поединок окончился победой нашей команды - 2:1.

Россия - Венгрия 2:1 ВИДЕО голов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к предстоящей игре, а также ответил на вопрос по кадровому составу команды.

"Мы учитывали, как играет сборная Венгрии, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре. Естественно мы хотим выиграть, для этого мы выходим на поле. Ждём сложной игры, будем выдавать максимум и хотим посмотреть на плоды нашей работы. Мы с нетерпением и оптимизмом ждём две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведённая работа принесёт свои плоды. Что касается Дзюбы, мы старались наиграть некоторые вещи, внесли какие-то изменения, но они незначительные. Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, поэтому здесь не стоит делать каких-то специальных вещей", — сказал специалист.

В свою очередь, полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от Кубка Конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.

"Эмоции перед Кубком конфедераций? Я в ожидании. Страха никакого нет. Наоборот, хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом. Тем более что на Кубке конфедераций сыграют сильнейшие национальные команды своих континентов и уровень будет высочайший. Про чемпионство "Спартака" уже забыл. Сборная — это совершенно другой уровень, здесь всё иначе, поэтому нужно готовиться и забыть, был ты чемпионом или не был", - сказал футболист.