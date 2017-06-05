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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

Опубликовано 05.06.17 20:39 Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Египет, Мальдивы и Ливия.

Глава МИД России Сергей Лавров по инициативе катарской стороны провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани. Главы ведомств обсудили дипломатический скандал, возникший между арабскими странами, сообщает Лафй со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства

"Была выражена серьезная обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира. С. В. Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за ужшкммт столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего, угрозы терроризма", — говорится в сообщении МИД.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял в Москве посла Катара Фахда Аль-Аттыйю по его просьбе, который поделился с российским представителем своими оценками и соображениями в связи с кризисом, возникшим в странах Персидского залива.

Напомним, сегодня стало известно о том, что отношения с Катаром разорвали семь государств. Страну обвинили в поддержке террористов.

Позже Кремль отреагировал на дипломатический скандал, заявив, что РФ заинтересована в стабильной атмосфере в странах Персидского залива. А министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что МИД не будет вмешиваться в отношения арабских государств.
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